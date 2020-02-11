Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü
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Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü

Irak'ın başkenti Bağdat yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu. Salı günü sıcaklıkların alışılmadık derecede düşmesi sonrası kar taneleri kenti kısa süreliğine de olsa beyaza boyadı.

11.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:15
Protestoların devam ettiği Bağdat yıllar sonra beyaza büründü

'ın başkenti yıllar sonra ilk kez kar manzaralarına tanık oldu.


Salı günü sıcaklıkların alışılmadık derecede düşmesi sonrası kar taneleri kenti kısa süreliğine de olsa beyaza boyadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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