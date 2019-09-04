Protestolarda yaralanan Cammu Keşmirli genç hayatını kaybetti

04.09.2019 19:52

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde 6 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar'da 6 Ağustos'ta yapılan gösterilerde polis müdahelesi sırasında yaralanan 18 yaşındaki Asrar Ahmed Khan hayatını kaybetti.

Hindistan polisi, resmi raporunda Khan'ın yaralanma sebebinin mermi olmadığını açıkladı.

Bölgedeki kaynaklar, Khan'ın yaşamını yitirmesinin ardından Hindistan hükümetinin bölgedeki gündüz kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koyduğunu aktardı.

Cammu Keşmir'deki "ağır" koşullara ilişkin endişelerini dile getiren insan hakları örgütleri, iletişim kanallarının engellenmesi, bölgedeki politikacıların gözaltına alınması gibi uygulamaların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA