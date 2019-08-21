Protestolar devam ediyor - HONG

21.08.2019 20:00

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yüzlerce kişi, geçen ay kimliği belirsiz bir grubun göstericilere uyguladığı şiddeti protesto etmek için oturma eylemi düzenledi.

Hong Kong'da yüzlerce kişi, haziranda başlayan geniş çaplı gösterilerin ardından 21 Temmuz'da metro ağının Yuen Long durağında kimliği belirsiz bir grubun göstericilere uyguladığı şiddeti aynı durağı işgal ederek protesto etti.

Sosyal medya ağlarından Facebook ve Telegram'dan yaptıkları çağrılarla organize olan göstericiler, yerel saatle 19.00'da Yuen Long'da bir araya geldi. "Bağımsız Hong Kong, gangster polis" sloganı atan göstericiler, metronun bazı yerlerine 21 Temmuz'daki olaylara ilişkin fotoğraflar astı ve duvarlara tepki yazıları yazdı.

Polisin müdahale ettiği protestoda göstericiler yangın tüplerini açarak polise karşılık verdi. Polisin müdahalesinin ardından göstericilerin çoğu olay yerini terk etti.

Kasklı, yüzleri çoğunlukla siyah maskeli ve siyah elbiseli protestocular, fotoğraf ve görüntülerinin alınmasına tepki göstererek, yapılan röportajlarda isimlerini vermekten kaçındı.

"21 Temmuz olayını hatırlatmak için toplandık"

Çoğu gençlerden göstericiler, 21 Temmuz'da yaşanan şiddet olaylarını hatırlatmak için toplandıklarını belirtti. Kendini "Galatsi" olarak tanıtan bir gösterici AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen ay, 21 Temmuz'da buradaki metro durağında bir şeyler yaşandı. İnsanlar yardım çağırdı, polisi aradı. Polisler cevap vermedi. İnsanlar dövüldü, incindi ve biz çok sinirliyiz. Sözde yaklaşık bir ay süren soruşturmadan sonra ki yedi kişi gözaltına alınmıştı. Hiç biri mahkemeye çıkmadı. Bu yüzden buradayız. Burada geçen ay olanları hatırlamak ve unutturmamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Diğer gösterici Kenny Ho da, "Hong Kong'daki insanlar iade tasarısı ve hükümet hakkında bazı şeylerden memnun değil bu yüzden buradayız." ifadelerini kullanarak, geçen aylarda bir milyon, bu hafta sonu da 1,7 milyon için iade tasarısı ve hükümet hakkındaki bazı şeylerden memnun olmadığı için protestolara katıldığını hatırlattı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. ?

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.?

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. ?

-Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. ?

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Kaynak: AA