Protestolar Corona Virüsü Riskini Arttırıyor
George Floyd'un ölümüyle ABD'nin dört bir yanında patlak veren protestolar, fiziksel mesafe ortadan kalktığı ve maske kullanımı sekteye uğradığı için, Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişelerini de beraberinde getiriyor.
08.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:48
George Floyd'un ölümüyle ABD'nin dört bir yanında patlak veren protestolar, fiziksel mesafe ortadan kalktığı ve maske kullanımı sekteye uğradığı için, Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişelerini de beraberinde getiriyor. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com