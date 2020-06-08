Protestolar Corona Virüsü Riskini Arttırıyor George Floyd'un ölümüyle ABD'nin dört bir yanında patlak veren protestolar, fiziksel mesafe ortadan kalktığı ve maske kullanımı sekteye uğradığı için, Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişelerini de beraberinde getiriyor.

George Floyd'un ölümüyle ABD'nin dört bir yanında patlak veren protestolar, fiziksel mesafe ortadan kalktığı ve maske kullanımı sekteye uğradığı için, Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişelerini de beraberinde getiriyor. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com