"Protestocuların Polise Saldırması İç Terör Eylemi"
ABD Başkanı Trump, siyah Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde ölümü sonrası patlak veren protestolarla ilgili Beyaz Saray'da konuştu.
02.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:46
ABD Başkanı Trump, siyah Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde ölümü sonrası patlak veren protestolarla ilgili Beyaz Saray'da konuştu. Trump, "Öfkeli kalabalığın barışçıl protestoları bastırmasına izin veremeyiz" dedi; protestocuların polise saldırmasının iç terör eylemi olduğunu savundu
Kaynak: DailyMotion.com