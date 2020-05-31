Protestoculara müdahale için askerler sokağa indi
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Protestoculara müdahale için askerler sokağa indi

Washington'da protestoculara müdahale için askerler sokağa indi ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından Washington'daki şiddetini arttıran gösterilere müdahale için askerler sokağa indi ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı...

31.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:06

Washington'da protestoculara müdahale için askerler sokağa indi

WASHINGTON - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından Washington'daki şiddetini arttıran gösterilere müdahale için askerler sokağa indi

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Washington'da gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü. Kentte Gizli Servis, atlı birlikler, Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, protestocular ile polis arasında tansiyon yükseldi. Beyaz Saray çevresi tamamen kapatıldı. Protestoculara müdahale için askerler sokağa indi.

Protestoculara müdahale için askerler sokağa indi

Kaynak: İHA

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