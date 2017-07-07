Protestocular Polis Panzerini Yaktı, Alevler Binaya Sıçradı

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken 2 protestocu bir polis panzerini molotof kokteyllilerle yaktı. Alevler, çevredeki bir binaya sıçradı. Venezuela'da bir sokak arasında protestocular bir polis panzerini hedef aldı. Göstericiler, polis tarafından panzerin üzerlerine sürülmesinin ardından ellerindeki molotof kokteyllilerle panzeri ateşe verdi. Alevler çevredeki bir binanın girişine sıçradı. Olay yerine gelen başka bir panzer ise alevlere su püskürterek müdahale etti.



(İHA)