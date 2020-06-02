Protestocular İçin Su ve Yiyecek Standı Bağışlarla Genişliyor
Başkent Washington'daki protestoların merkezi olan Beyaz Saray önünde, gönüllülerin protestocular için oluşturduğu, su ve yiyeceklerin olduğu standa Pazartesi günü çok sayıda bağış yapıldı.
02.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:47
Başkent Washington'daki protestoların merkezi olan Beyaz Saray önünde, gönüllülerin protestocular için oluşturduğu, su ve yiyeceklerin olduğu standa Pazartesi günü çok sayıda bağış yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com