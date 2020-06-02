Protestocular İçin Su ve Yiyecek Standı Bağışlarla Genişliyor Başkent Washington'daki protestoların merkezi olan Beyaz Saray önünde, gönüllülerin protestocular için oluşturduğu, su ve yiyeceklerin olduğu standa Pazartesi günü çok sayıda bağış yapıldı.

Başkent Washington'daki protestoların merkezi olan Beyaz Saray önünde, gönüllülerin protestocular için oluşturduğu, su ve yiyeceklerin olduğu standa Pazartesi günü çok sayıda bağış yapıldı Kaynak: DailyMotion.com