Protestocular da G20'ye Hazır

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesi'ne sadece dünya liderleri değil, protestocular da hazır. Zirvenin başlamasına saatler kala Hamburg Fuar Merkezi çevresinde bir araya gelen antikapitalist göstericiler seslerini duyurmakta kararlı.



Göstericilerin arasında siyasetçiler de var. Onlardan biri Norbert Hachbusch, protestocuların kamp kuramamasının kabul edilemez olduğunu söylüyor:



"Bu durum kabul edilemez. Alınan karar Avrupalı gençlerin protesto hakkına yapılmış küstah bir darbedir. Gençlerimiz artık büyük bir hayal kırıklığı içinde. Bu dünyanın idaresini eline alan kişiler lüks mekanlarda kararlar alırken, diğer insanların ise kamp yapma hakkı bile bulunmuyor."



Federal Anayasa Mahkemesi, G20 karşıtlarının zirve boyunca Hamburg'da kamp kurma isteğini reddetmişti.



"Zirve iki gün sürecek büyük bir etkinlik. Burada alınacak kararlar herkesi ilgilendiriyor. Fakat siyasilerin üzerinde anlaşacağı konularda fşikir alınacak uzmanlaşmış kişiler bile bilinmiyor. Bu na rağmen zirveye 500 ila 700 milyon euro arasında para ayrılabiliyor."



"Ben siyaseti takip eden biri değilim. Fakat mesela Trump'ın Paris iklim anlaşmasından çekilmesi doğru değil. Bu gibi kararların önlenmesi gerekli. Yoksa dünya çok daha tehlikeli bir yer olabilir."



"Buradaki protestocular hepsi gerçekten çok nazik. Çevreye duyarlı ve bilgili. Gerçekten burada olmaktan mutluyum. Etkileyici."



20 binden fazla polisin görev yapacağı G20 zirvesi boyunca 100 bin kadar göstericinin protestolara katılması bekleniyor.



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Tags: hazır G20ye Protestocular G20 Hamburg Almanya Gepost: 07 juli 2017