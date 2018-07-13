Protestocular Başbakan El-İbadi'nin Otelini Bastı

Irak'ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebi ile başlayan gösteriler büyürken, bazı protestocular Başbakan Haydar el-İbadi'nin kaldığı oteli bastı.

Irak'ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebi ile bir hafta önce başlayan gösterilere ülkenin çeşitli yerlerinden destek geldi. Protestoların büyümesi ile bazı göstericilerin Başbakan Haydar el-İbadi'nin kaldığı oteli bastığı, bazılarının ise İmare ve Necef kentlerindeki valilik binalarına saldırdığı öğrenildi. Göstericileri yatıştırmak için Basra'ya giden Başbakan el-İbadi'nin bulunduğu Sheraton Oteli göstericiler tarafından basıldı. Göstericilerin "Dışarı çık korkak" sloganı attıkları öğrenildi. Necef'te ise valilik binasını basmaya çalışan göstericilerin Necef Havalimanı'nı da bastığı ifade edildi. Gösteriler Basra'dan sonra Babil, İmare, Vasıt, Müssane, Zikar, Necef ve Kerbela şehirlerine de sıçradı. Zikar kentinde ise göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmada 25 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı. Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığı ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı. Irak'taki Şii mercileri ise, göstericilerin haklı isteklerini desteklediklerini belirtirken, gösterilerin barışçıl olması gerektiğinin altını çizdi. Irak'taki gösteriler, İran'ın biriken borçlarından dolayı Irak'a verdiği elektriği kesmesinden sonra başlamıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)