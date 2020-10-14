Protesto yürüyüşü düzenlendi
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Protesto yürüyüşü düzenlendi

14.10.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:05

Arjantin'de çeşitli sendikalar ve sosyal kuruluşların çağrısıyla binlerce kişi asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal yardımların artırılması talebiyle başkent Buenos Aires'te protesto yürüyüşü düzenledi.

Arjantin'de çeşitli sendikalar ve sosyal kuruluşların çağrısıyla binlerce kişi asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal yardımların artırılması talebiyle başkent Buenos Aires'te protesto yürüyüşü düzenledi.

Protesto yürüyüşü düzenlendi
Protesto yürüyüşü düzenlendi
Protesto yürüyüşü düzenlendi
Protesto yürüyüşü düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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