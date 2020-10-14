Protesto yürüyüşü düzenlendi
14.10.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:05
Arjantin'de çeşitli sendikalar ve sosyal kuruluşların çağrısıyla binlerce kişi asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal yardımların artırılması talebiyle başkent Buenos Aires'te protesto yürüyüşü düzenledi.
Arjantin'de çeşitli sendikalar ve sosyal kuruluşların çağrısıyla binlerce kişi asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal yardımların artırılması talebiyle başkent Buenos Aires'te protesto yürüyüşü düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik