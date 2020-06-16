Protesto için yolu prefabrik evle kapattı
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Protesto için yolu prefabrik evle kapattı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, protesto amacıyla prefabrik evle kapattı.

16.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:18

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, protesto amacıyla prefabrik evle kapattı.

Yolu kapatan Arif Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaaltı sahil bandındaki yüksek rantlı bazı arazilere yasa dışı şekilde prefabrik evlerin konulduğunu öne sürdü.

Konyaaltı Belediyesinin söz konusu yapılar hakkında işlem yapmadığını ileri süren Orhan, sahile yakın tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, protesto amacıyla prefabrik ev koyarak kapattığını söyledi.

Son dönemde çoğalan tek odalı prefabrik yapıların kaldırılması için mahalle sakinleri olarak belediyeye zaman zaman sözlü şikayetlerde bulunduklarını vurgulayan Orhan, ancak sonuç alamadığını savundu.

Tapulu arazilerinin imar sorunları çözülmezken sahile yakın yerlere konteyner evler konulmasına müsaade gösterildiğini iddia eden Orhan, şunları söyledi:

"Bu duruma tepki göstermek için tapulu arazimize prefabrik ev koyduk. Belediye 'kaldırın' dedi. Devletimize olan saygımızdan dolayı kaldırma sözü verdik. Fakat yetkililerin bize karşı gözü nasıl açık ise ve yaptığımız suçsa, diğerlerine de aynı muameleyi yapsın."

Polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarılan Orhan, 24 saat sonra evi kaldıracağını iletti.

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, söz konusu sahil bandında tespit edilen 6 prefabrik evden yapı kayıt belgesi olmayan 2'sinin kaldırıldığını, 3'nün belgesinin olduğunu, birisiyle ilgili de yazışmaların devam ettiğini bildirdi.

Protesto için yolu prefabrik evle kapattı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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