"Suçsuz Yere Ceza Aldım" Deyip Adliye Önünde Ağabeyinin Aracını Yaktı

Mersin'de suçsuz yere ceza aldığını ileri süren bir kişi, protesto için adliye önünde abisinin aracını ateşe verdi. Alevler içinde kalan otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

CEZA ALDIĞI İÇİN YAKTIĞINI SÖYLEDİ

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin F. (50) adlı şahıs, merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Adliyesi önünde abisine ait 33 EH 457 plakalı otomobili ateşe vererek yaktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülenen olayda, Mehmet Emin F. elinde salladığı bir evrakla sağa sola bağırırken, alev alan otomobil kendiliğinden hareket ederek yol kenarında bulunan bir başka araca çarparak durabildi. Yanan otomobile ilk etapta çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti, ardından araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Emin F.'nin, suçsuz yere ceza aldığı için aracı protesto amaçlı yaktığını söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yanarak tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.