Protesto ettiler, maça başlamadılar

05.11.2019 14:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya'da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonasında Seferihisar Cittaslow Takımı, maçları Alanya bölgesinden hakemlerin yönetmesine tepki gösterdi ve üçüncülük maçına başlamadı.



Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan Türkiye Plaj Futbolu final maçlarını, sadece Antalya bölgesinden hakemlerin yönetmesine finallere kalan takımlar tepki gösterdi. Alanyaspor Plaj Futbol Takımı ile Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol Takımının yarı final karşılaşmasında ise maçı yöneten hakemin kararı çok tartışıldı. Maçlara Alanyalı bir hakemin atanması ve FIFA hakemlerinin Türkiye finallerinde görev almaması tepki çekti.



Bu karara Seferihisar Cittaslow takımından da tepki gecikmedi. Seferihisar Cittaslow-Karasu Spor üçüncülük maçında Seferihisar takımı TFF, kararı protesto ederek maça başlamadı. Durumu protesto eden takım, maçların FIFA hakemleri tarafından neden yönetilmediğini dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA