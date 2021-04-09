Protein projesi Covid-19' a umut olacak

TÜRKİYE ve Rusya ortaklı, proteinlerin sırrının çözülerek aşı ve ilaç sektörüne faydalı olunması amaçlanan proje kapsamında gerekli cihazlar temin edilerek, enzimlerin test edilmesi aşamasına geçildi.

TÜRKİYE ve Rusya ortaklı, proteinlerin sırrının çözülerek aşı ve ilaç sektörüne faydalı olunması amaçlanan proje kapsamında gerekli cihazlar temin edilerek, enzimlerin test edilmesi aşamasına geçildi. TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin umut olabileceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Günnur Güler, "Covid-19 virüsünün hücrelerimize 'spike protein' aracılığıyla tutunduğu göz önünde bulundurulursa, bu projenin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Protein çalışmaları ilaç sektörü için oldukça yararlı" dedi.

TÜBİTAK ve Rusya Temel Araştırmalar Vakfı tarafından 700 bin TL'lik fonla desteklenen protein projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Günnur Güler tarafından yürütülüyor. 'Proteolizin Fonksiyonel Mekanizmalarının Fizikokimyasal Tekniklerle Araştırılması' isimli proje kapsamında, proteinlerin ve enzimlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Bir yıldır süren aşı ve ilaç sektörüne temel olabilecek çalışma kapsamında gerekli cihazların temin edildiğini ve enzimlerin test aşamasına geçildiğini kaydeden Dr. Güler, "Eğer proteinlerin yapısını bilirsek ve proteinlerin sırrını çözersek, birçok hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirilmesinin de temeli atılmış olacak. Covid-19 virüsünün de hücrelerimize 'spike protein' aracılığıyla tutunmaya çalıştığını biliyoruz. Ayrıca Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığında da protein yapısında değişimler meydana geldiğini gözlüyoruz. Bu bakımdan protein çalışmaları oldukça önemli. Bu projeye yaklaşık 1 yıldır devam ediyoruz. 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.'İKİ ÜLKENİN LABROTUVARLARI KULLANILACAK'Proje kapsamında Rusya ve Türkiye arasında pek çok çalıştayın düzenleneceğini kaydeden Dr. Güler, "Projeyle bilimsel ziyaretler yapılacak. Aynı zamanda iki ülkenin de laboratuvarları kullanılabilecek. Birçok çalışmanın temelini oluşturacak bir proje. Özellikle Avrupa'da proteinlerin yer aldığı araştırmalar çok değerli görülüyor. Gelecekte protein mühendisliği gibi bir meslekle karşı karşıya kalabiliriz. Protein projeleri önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. Proje kapsamında çalışmalar başladı, gerekli malzemeler tedarik edildi ve ilk raporumuzu hazırlayarak Rusya'ya gönderdik. Projemizi en kısa zamanda tamamlayarak bilime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projede yüksek lisans ve lisans öğrencilerimiz ve TÜBİTAK bursiyerlerimiz yer alıyor" dedi.

Projenin bursiyerlerinden Burçin Dersu Açıkgöz ise, "Proteinler üzerine uluslararası bir projede çalışıyoruz. Ben de bu projede yüksek lisans TÜBİTAK bursiyeri olarak yer alıyorum. Bu projede çalışmaktan çok mutluyum ve ileriye yönelik çok güzel gelişmeler olacağına eminim. Bu çalışma umarım ilaç sektöründe yararlı olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN