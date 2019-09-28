Protein kaynaklı beslenme trendi süt ve yem sektörünün önemini artırıyor

28.09.2019 13:12

Dünya Süt Zirvesine katılan Ulaş Semerci, dünya genelinde yükselişte olan protein bazlı beslenme trendinin hayvancılığın "temel gıdası" olan yem sektöründe de büyümeyi destekleyen bir faktör olduğuna dikkat çekti.



Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak sürdürülebilir bir gelecek için dengeli beslenmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikli konusu haline geldiğine dikkat çeken Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş Genel Müdürü Ulaş Semerci, "Küresel trendler, protein kaynaklı beslenmenin öneminin giderek arttığını bize göstermektedir" dedi. Semerci, "Sağlıklı yaşam hedefinin yön verdiği bu trend; yüksek proteinli süt ile yoğurt, kefir ve peynir tüketimini teşvik etmektedir. Aynı şekilde ülkemizdeki kişi başı süt tüketim miktarları, ABD ve Avrupa ülkelerinin gerisinde olsa da protein kaynaklı beslenmeye yönelik bilinçlenme giderek ülkemizde de yaygınlaşmaktadır" şeklinde konuştu.



Hayvancılığın sürdürülebilir gelişimi için karma yem sektörünün önemli rolü olduğunu belirten Ulaş Semerci, sütçü hayvan ırklarında sağılan süt miktarı ile sütün besin değerini yetiştiricilerin kullandığı süt yemlerinin belirlediğini söyledi. Semerci, "Yem kalitesi; besin ve enerji değeri, protein oranı, lif içeriği ve mineral maddelerin miktarı ile ilişkilidir. Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. olarak süt verim artışına katkı sunan besin değeri yüksek Abalım süt yemleri ile yetiştiricilere katma değer sunuyoruz" diye konuştu.



Semerci, şirketin 2019 yılı itibariyle gurur verici ve başarılarla dolu bir yarım asrı geride bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe ve başarıya imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. Denizli'de başlayan yem üretim faaliyetlerimiz, bugün yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip 8 fabrikamız ile yurdun birçok yerinde sürüyor. Emek yoğun bir sektör olan hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sunmanın, 50 yılı başarıyla geride bırakmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üretimdeki gücümüz ile 50 yıldır olduğu gibi gelecekte de sektörümüze 'doğru besleme, iyi kalite ve yüksek verim' garantisi sunmayı sürdüreceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA