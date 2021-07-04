Protality Sezon 2 Grup Aşaması başlıyor!
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Protality Sezon 2 Grup Aşaması başlıyor!

Protality Sezon 2 Grup Aşaması başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Büyük turnuvanın grup aşaması yarın başlıyor!

Türkiye PUBG ekosisteminin en büyük turnuvalarından biri olan Protality Sezon 2 Grup Aşaması başlıyor. Protality, sosyal medya hesapları üzerinden Grup Aşaması'na kalan 20 takımın bulunduğu bir gönderi paylaştı. Bu takımların 12'si elemelerden gelirken diğer 8'i ise davetli bir şekilde dahil oldu.

6 gün süren Açık Eleme maratonunun ardından şimdi sıra Grup Aşaması'na geldi. Türkiye'nin birbirinden değerli 20 takımının oyuncuları 6 gün sürecek olan Grup Aşaması'nda mücadele edip Büyük Finallere kalmaya çalışacak.

Grup Aşaması'na davet alan 8 takım ise şu şekilde:

1907 Fenerbahçe Espor

AYGAZ

Dijirad Esports

HIVE'X Esports

Orgless

OtherSide Esports

SAV4GE

Şahangiller Espor

Protality Grup Aşaması 1. Günü ile 5 Temmuz Pazartesi yani yarın saat 19.00'da başlayacak.

Playerbros ekibi olarak grup aşamalarında mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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