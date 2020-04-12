Prostat kanserinde erken teşhis önemli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Prostat kanserinde erken teşhis önemli - Haber
Sağlık

Prostat kanserinde erken teşhis önemli

Prostat kanserinde erken teşhis önemli Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, prostat kanserinin erken safhada çoğu hastada hiçbir şikayete sebep olmadan teşhis edilebildiğini söyledi.

12.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:10
Prostat kanserinde erken teşhis önemli

Prostat kanserinde erken teşhis önemli

BURSA - Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, prostat kanserinin erken safhada çoğu hastada hiçbir şikayete sebep olmadan teşhis edilebildiğini söyledi.

Prostat kanserinin dünya genelinde erkekler arasında ikinci en sık görülen kötü huylu hastalık olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, "Akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Erken ve doğru teşhis hastalığın kalıcı olarak tedavi edilebilmesisi için önemlidir. Her erkek 45 yaşından sonra mutlaka en az bir defa ürolog tarafından muayene edilmeleri ve kanda Total PSA (Prostat Spesifik Antijen) ölçümü yaptırmalıdır. Ayrıca ailesinde (baba, erkek kardeş, amca, dayı gibi) prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde bu tetkiklere 40 yaşında yapılmalıdır. Muayene ve kan testi sonucunda prostat kanserinden şüphe edilirse kesin teşhis için biyopsi yapılması şarttır. MRI/ Ultrason Füzyon Prostat Biyopsi tekniği hastanede yatış ve ön hazırlık gerektirmeyen, güvenilir ve etkin bir prostat kanseri teşhisi koyma aracıdır. Prostat kanseri erken dönemde çoğu hastada hiçbir şikayete sebep olmaz" dedi.

Teknolojideki ilerlemelerin prostat kanseri teşhisi için yapılan biyopsilerin doğruluğunu arttırmaya yardımcı füzyon biyopsi tekniğiyle prostat alanını tam olarak hedeflemelerine ve örneklemelerine imkan sağladığını belirten Çal, "Bu teknikte biyopsi öncesi özel bir manyetik rezonans görüntüleme taraması yapılarak şüpheli alanlar saptanır ve işaretlenir. İşlem sırasında biyopsi iğnesinin şüpheli hedef alanlara yönlendirilmesi için makattan yerleştirilen ultrasonografi cihazı kullanılır. Böylece prostat dokusundan rastgele değil kanserden şüphelenilen hedeften örnekleme yapılmaktadır. Prostat kanserinin ailesel geçişinde belirli bir oranlama yapmak kolay değil, birinci derece akrabalarında prostat kanseri teşhis edilenlerde yakalanma riski 2 ila 4 kat artar. Tedaviyi ise tamamen hastanın ve hastalığın özelliklerine göre planlıyoruz. Hayatını tehdit edecek niteliklere sahip değil ise, kişilere aktif izlem dediğimiz yöntemi tavsiye ediyoruz. Hiç tedavi yapılmadan bu rahatsızlıktan korunuyor. Çünkü her tedavinin ister istemez bir yan etkisi bulunmaktadır" diye konuştu.

Prostat kanserinde erken teşhis önemli

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haber
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Boris Johnson Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Kim Kardashian
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Prostat kanserinde erken teşhis önemli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 16:57:01. #1.15#
title