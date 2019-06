Prostat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilir

Medicana Samsun Hastanesi Üroloji Bölümünden Opr. Dr. Ahmet Gençbay, iyi huylu prostat büyümesi ve yol açtığı sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Gençbay, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlanmanın da etkisiyle her erkekte değişen hormonal düzenin prostat bezinde iyi huylu büyümeye neden olabildiğini, bunun sadece prostatın iç bölgesindeki dokuda geliştiğini belirtti.

Prostat büyümesinin 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında görülebildiğine dikkati çeken Gençbay, fakat her prostat büyümesinin idrar şikayetlerine neden olmayabileceğini anlattı.

Prostatın büyümesinin tek başına önem taşımadığına işaret eden Gençbay, şöyle devam etti:

"Önemli olan, mesanenin rahatça idrarı boşaltmasına engel oluşturacak şekilde idrar yolunu sıkıştıran prostat dokusundaki büyümenin varlığıdır. İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda sık idrara gitme, gece idrar yapmak için sürekli uyanma, idrar yaparken yanma hissi, ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma, kesik kesik idrar yapma, idrar yaptıktan sonra mesanenin tamamen boşalmadığı hissi ve idrarda kan görülmesi gibi durumlar, hastalığın başlıca belirtileri olarak öne çıkmaktadır. Prostat büyümesinde erken teşhis ile başka hastalıklara zemin hazırlanmasının önüne geçilebilmektedir. Şikayetlerin uzun zaman süreci içerisinde yavaş yavaş gelişmesi ve bunun yaşlılığın doğal bir seyri olarak algılanması, hastanın hekime geç başvurmasına ve bu nedenle de hastalığa bağlı komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır."

İyi huylu prostat büyümesinde tedavide geç kalınırsa kişide mesanede fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşları ve ani olarak hiç idrar yapamama durumu sonucu böbrek yetmezliği gelişebildiğini vurgulayan Gençbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her hasta için tedavi yöntemi belirlenirken prostatın büyüklüğü ve büyüme tipi, mesanenin etkilenip etkilenmediği yanında hastanın şikayetlerinin derecesi, yaşı ve başka hastalıkların varlığı da dikkate alınır. Yakın takip, ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde uygulanan başlıca yöntemleridir. Hastalar ilaç tedavilerine yeterli cevap vermediklerinde veya klinik durumları gerektirdiğinde doğrudan cerrahi tedaviye yönlendirilebilir. İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntem, cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların uzun süre yeniden ameliyat olma riskleri çok düşüktür."

Gençbay, hastanın hiç idrar yapamaz hale gelmesi, idrarda devam eden kanama, büyümüş prostatın yaptığı tıkanıklığa bağlı idrar kesesinde taş oluşması, sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, idrar yolunda uzun süre devam eden tıkanıklığa bağlı böbrek yetmezliği gelişmesinin cerrahi tedavi uygulanması gereken durumlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA