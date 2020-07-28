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Prosinecki'nin Kayserispor karnesi

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Prosinecki'nin Kayserispor karnesi
28.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:15

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Süper Lig'e veda eden takımlar arasında bulunan Hes Kablo Kayserispor'da ligin ikinci yarısında göreve getirilen Teknik Direktör Robert Prosinecki, 17 kez Süper Lig maçında, 2 kez de Türkiye Kupası maçında sahaya çıktı. Kayserispor, Prosinecki yönetiminde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken 22 puan topladı. Hes Kablo Kayserispor, son derece önemli olan iç saha maçlarında Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kazanamadı. Sarı kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında oynadığı 17 maçta 24 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü. Ligde şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan Sivasspor'u yenen sarı kırmızılılar, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını da mağlup noktaladı. Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında son dakikalara skor üstünlüğü ile girmesine rağmen sahadan yenik ayrılarak hayal kırıklığı oluşturdu. Hes Kablo Kayserispor, Prosinecki yönetiminde Fenerbahçe ile Türkiye Kupası maçına çıktı. Sahasında 0-0 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, deplasmanda 2-0 yenilerek kupaya veda etmişti. Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un Süper Lig'de oynadığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Alanyaspor-Kayserispor 5-1

Kayserispor-Ankaragücü 1-1

Galatasaray-Kayserispor 4-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-2

Denizlispor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

Kayserispor-Y.Malatya 2-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

Kayserispor-G.Birliği 2-0

Sivasspor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Rizespor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Gaziantep 1-1

Başakşehir-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2 - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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