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Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

25.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:41
Prosinecki:

Kayserispor Teknik Direktörü , Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
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