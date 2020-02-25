Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.
25.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:41
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.
Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
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