Prosinecki, Denizlispor'un 4. yabancı teknik direktörü oldu Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'un 1 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, yeşil-siyahlı ekibin lig geçmişindeki 4. yabancı teknik direktörü oldu.

Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'un 1 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, yeşil-siyahlı ekibin lig geçmişindeki 4. yabancı teknik direktörü oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 21. kez mücadele edecek Yukatel Denizlispor'da geride kalan 20 sezonda 30 farklı teknik direktör görev aldı. Yeşil-siyahlı ekipte 1985-1986 sezonunda Türk vatandaşlığına da geçen Rumen teknik adam Ilie Datcu 12 maçta, 1996-1997'da Sırp Milorad Mitrovic 3 müsabakada ve 2006-2007'de Bosna Hersek'ten Faruk Hadzibegic 17 karşılaşmada takımın başında sahaya çıktı.

Bu sezon için sözleşme imzalanan Robert Prosinecki Denizli ekibinin Süper Lig'deki 4. yabancı teknik direktörü olacak.

Süper Lig'de 61 maç

Hırvat teknik adam Prosinecki, daha önce Türkiye'de Kayserispor'un başında Süper Lig'de 61 maçta görev yaptı. Bu müsabakalarda 21 galibiyet, 16 beraberlik ve 24 yenilgi alan Prosinecki'nin takımı 77 gol atıp kalesinde 88 gol gördü.

Türkiye Kupası'nda 6 maçta takımının başında olan Prosinecki, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrılırken, 5 gol atıp, 4 gol yedi.

En fazla görev yapan Giray Bulak

Denizlispor'da 2002-2003'te son 5 haftada göreve geldikten sonra 2005-2006 sezonunun 8. haftasında takımdan ayrılan Giray Bulak 81 müsabaka ile en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda bulunuyor. Bulak'ı Ümit Kayıhan (70), Nevzat Güzelırmak (66), Güvenç Kurtar (47), Rıza Çalımbay (46) ve Ersun Yanal (40) takip ediyor.

Yeşil-siyahlı ekip, geride kalan 20 sezonun sadece 5'inde sezonu tek çalıştırıcıyla tamamladı. 1983-1984'te Nevzat Güzelırmak, 1986-1987'de Nihat Atacan, 1994-1995'te Ümit Kayıhan, 2003-2004 ve 2004-2005'te ise Giray Bulak sezon boyunca görev aldı.

Süper Lig'de 5 yabancı teknik adam

2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takımdan sadece Yeni Malatyaspor henüz yeni teknik direktörünü belirlemedi. Süper Lig'de şu ana kadar açıklanan isimlere göre bu sezon 5 yabancı teknik adam görev alacak.

Prosinecki'nin dışında Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas, Gaziantep FK'de Marius Sumudica, Gençlerbirliği'nde Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre ve Trabzonspor'da Eddie Newton takımlarının başında sezona başlayacak.

Kaynak: AA