Prosinecki: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

03.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:38

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, dün Göztepe ile oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri maçın ardından karşılaşacakları Kasımpaşa müsabakasıyla da çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Ligin 24'üncü haftasında Göztepe'yi 1-0'lık sonuçla mağlup eden Hes Kablo Kayserispor ara vermeden Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Göztepe maçında ilk 11'de oynayanlar düz koşu ve fitness, diğer futbolcular ise kondisyon çalışması yaptı. Antrenmandan önce konuşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, "Buraya geldiğimden beri çıktığımız her maç çok önemli. Kasımpaşa maçı da öyle olacak. Onlar da alt taraf sıralarda ve kazanmak isteyecekler. Fakat biz son dört haftada 8 puan aldık. Kayserispor son 4 haftadır maç kaybetmiyor. Zor bir maç olacak ama biz bu son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kasımpaşa maçından da iyi bir sonuç alacağız. Ben buraya geldiğimden beri en kötü sonuçlarda dahi hep aynı cümleyi kullandım. Kayserispor lige havlu atmadı ve atmayacak" dedi.

"ARTIK GOL YEMEYEN BİR KAYSERİSPOR VAR"

Robert Prosincki açıklamasının devamında, "Kasımpaşa maçında da herkesin imkansız dediği durumu daha iyiye çevireceğiz. Çünkü şuan 3 puan kaldı aramızda. Kasımpaşa maçında da herkes bu mücadeleyi görecek. Takım çalışıyor bu takım buraya geldiğim ilk günlerden beri idmanlarda ve genel olarak savaşan, çalışan bir takım fakat yeni bir takım oluşturduğumuz için adaptasyon süreci geçiriyorduk. Çok kısa zamanda çok acil maçlar oynadık. Ben takıma geldikten bir hafta sonra maça çıktık. O yüzden takımın tam birine adapte olması çok zaman aldı. Takım olarak çalışıyoruz ve bu artık meyvelerini vermeye başlıyor. İyi oynayan beraber oynayan ve artık gol yemeyen bir Kayserispor var" diye konuştu.

Kaynak: DHA