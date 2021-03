PROPS Coin nedir? Güncel PROPS Jetonu (PROPS) Coin yorum ve grafiği

Props Token bugünkü fiyatı ₺0,504200 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺6.135.915 TRY. Props Token son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #723, piyasa değeri ₺148.805.848 TRY. Dolaşımdaki arz 295.132.653 PROPS coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 PROPS coin.

PROPS COİN NEDİR?

Props Projesi, dijital toplulukların gelişmesine yardımcı olan kişileri güçlendirmeyi ve uygulama geliştiricileri ile kullanıcıları arasında daha iyi uyum oluşturmayı amaçlamaktadır. Props'un açık kaynak altyapısı, ortak ağ etkilerinden yararlanan, temel bir belirteci paylaşan bağımsız geliştiriciler tarafından çalıştırılan merkezi olmayan bir uygulama ağı oluşturur. Props özetleri, blok zincirinin uygulamalar için teknolojik ve düzenleyici karmaşıklığını, kullanıcılarına avantajlar sağlamak ve büyümesine yardımcı oldukları ağlarda finansal bir pay sağlamak için Props Token'ları ağdaki herhangi bir uygulamaya kolayca takmalarını sağlar. Props, Union Square Ventures, Venrock, Comcast Ventures, Zeev Ventures ve diğerleri tarafından desteklenmektedir.