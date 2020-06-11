Propolis üretimi artacak
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Propolis üretimi artacak

Büyükşehir Belediyesi, salgın süresince sıkça gündeme gelen propolis üretimini artırmak için şehirdeki bin 150 arı üreticisine 11 bin 500 adet propolis tuzağı desteği verdi.

Propolis üretimi artacak
11.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:16

Büyükşehir Belediyesi, salgın süresince sıkça gündeme gelen propolis üretimini artırmak için şehirdeki bin 150 arı üreticisine 11 bin 500 adet propolis tuzağı desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Kabakdere Mahallesi'nde, Türkiye'ye örnek olan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri'nde düzenlenen törenle propolis üretimini artırmak maksadıyla bin 150 arı üreticisine 11 bin 500 adet propolis tuzağı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sizlerin çalışmaları, Büyükşehir'in de destekleriyle tüm Türkiye'ye, Balıkesir'in balı kalitelidir, hilesizdir dedirteceğiz" dedi.

Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ise propolis tuzağı desteklemesinin arıcılara yapılan en büyük hizmetlerden birisi olduğunu ifade ederek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Dağıtım törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Vehbi Yörük, pandemi sürecinde vücut direnci üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkan propolis üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bin 150 arı üreticisine Arı Üreticileri Birliği vasıtasıyla 11 bin 500 adet propolis tuzağı dağıtacaklarını söyleyen Daire Başkanı Yörük, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olduk. Burhaniye'deki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, pazarlanması ve ar-ge çalışmalarının yanı sıra Savaştepe'de silajlık mısır tohumu desteği, Sındırgı'da boz ırk AR-GE çalışmaları, Gönen'de damla sulama ile çeltik üretimi gibi her ilçemizde, yörenin potansiyeline uygun desteklemeler yapıyoruz" dedi.

'Arıcılar için en büyük hizmet'

Propolis tuzağı desteklemesinin arıcılara yapılan en büyük hizmetlerden birisi olduğunu ifade ederek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Arı Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, "Büyükşehir daha öncede bir başlangıç olsun, bir ilk olsun diye polen altlıklı kovan tabanı desteği sağlamıştı. Bu desteklemeler bizler için çok önemli" dedi. Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye'de en kaliteli propolisi Balıkesir'in ürettiğinin ortaya çıktığını söyleyen Yazıcı, "Yapılanlar biz arıcılar için büyük bir başarı, büyük bir kazanç kapısı olacak" dedi.

"Ürettikçe kalkınacağız"

"Üreticilerin üretmeye devam etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bizim için çok anlamlı ve çok önemlisiniz. Sizlere önemli bir girdi olacağına inandığımız bu çalışma bir başlangıç. Yaptığınız iş çok kutsal, toplum adına çok faydalı. Göreve geldiğimiz günden bu yana insan gücünün değerini en yükseğe taşımak için, güçlü bir Balıkesir için akıllı işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülke üretici ürettikçe kalkınacak" açıklamasında bulundu.

Balıkesir'in gelirinin yüzde 45'inin tarım ve tarıma dayalı işletmelerden gelen gelirlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilere imkanlar dahilinde her zaman destek olacaklarını belirtti. Propolisin vücut direncini arttıran bir ürün olduğunu bu nedenle bol bol üretilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Balıkesir'in balı kalitelidir, hilesizdir dedirtecek güveni tesis etmemiz lazım. Bunu da sizlerin özverili çalışmalarınızla başaracağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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