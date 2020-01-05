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Promosyon üreticileri Almanya'ya çıkarma yapacak

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Derneği Başkanı Dr. Abdullah Gürz, "Avrupa'nın en büyük promosyon fuarı olan ve 7-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek PSI Dusseldorf 2020'de Türk malı ürünleri profesyonel alıcılarla buluşturmaya hazırlanıyoruz" dedi.

05.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:25
Promosyon üreticileri Almanya'ya çıkarma yapacak

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Derneği Başkanı Dr. Abdullah Gürz, "Avrupa'nın en büyük promosyon fuarı olan ve 7-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek PSI Dusseldorf 2020'de Türk malı ürünleri profesyonel alıcılarla buluşturmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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