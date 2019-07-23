Proloterapi kas ve eklemleri onarıp güçlendiriyor

Sağlıklı bir bedene sahip olmak için bol hareket etmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı ise sıklıkla diz, kalça ve omuz ağrılarına sebep oluyor. Sürekli yaşanan bu ağrılar gündelik hayatı kısıtlıyor. Kas ve eklemlerdeki ağrılardan ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan proloterapi ile kurtulmak mümkün olabiliyor.

Proloterapi tedavisi ile hasarlı dokular onarılıyor

Düzenli egzersiz ve hareketin olmadığı bir yaşam tarzı birçok kas ve iskelet sistemi rahatsızlığını beraberinde getirmektedir. Zamanla hantallaşan kas ve eklemlerde kan akışı yavaşlar, dokuda zayıflamalar ve ağrılar oluşur. Proloterapi eklem, kıkırdak, bağ ve kaslara, oradaki dokuları onaracak ve güçlendirecek tedavi karışımlarının enjekte edilerek tedavi edilmesi yöntemidir. Bu karışım vücuttaki hasarlı ve ağrı yapan bağ ve tendonların tamir edilmesi ve kuvvetlendirilmesi için uygulanmaktadır. Ağrıyan eklem ve bağlara enjekte edilen solüsyonlar tahriş edici etki yaratarak kas ve bağ dokunun kendini tamir etmesini ve kan akışını eski haline döndürerek iyileşmeyi sağlamaktadır. Özellikle ana eklemlerde diz, omuz ve kalçaya uygulandığında başarılı sonuçlar vermektedir.

Diz eklemi proloterapi ile güçleniyor

Diz ekleminin görevi bükülüp açılmaktır. Fakat yaş ilerledikçe diz eklemi yaşlanır ve bükülememeye başlar. Menisküs, bağ dokularda yıpranma, tendon ve kas yırtıkları dizlerde görülen sorunların arasında yer almaktadır. Bu sorunlar dizde denge bozukluklarına neden olmaktadır. Proloterapi tedavisinde ilk adım, görüntülüme yöntemleri ile dizin durumu değerlendirilerek enjeksiyon yapılacak noktaları belirlemektedir. Dize yapılan proloterapide önce dizi tutan bağ ve kaslardaki hasarlar onarılarak güçlendirilmektedir. Böylece dizin, sağa, sola ve içe oynaması önlenerek, dizde doğal bir korse ya da dizlik varmış gibi sabitlenerek, diz eklemi stabil hale getirilmektedir. Dizi tutan bağlar ve kaslar güçlendirildikten sonra diz içine yapılan enjeksiyonlarla buradaki hasarlar onarılmaktadır.

Hipermobilite sendromunda da uygulanabiliyor

Prolotreapi aynı zamanda hipermobilite sendromu denilen, eklemleri normalin üzerinde hareket genişliğine sahip olan kişilerde koruyucu tedavi olarak kullanılabilmektedir. Hipermobilite sendromu olan sporcular fazla esnek oldukları için kolları fazla dönebilir ya da dizleri fazla geriye gidebilir, bu da sporcuları sakatlanmalara açık hale getirebilmektedir. Bu tedavi etkin olarak hipermobilite sendromu olan sporculara da yapılabilir. Böylece sık sakatlanmaların önüne geçilerek sakatlıktan korunma sağlanabilmektedir. Proloterapi tedavisi 18 yaşından sonra, yani büyüme sona erdikten sonra uygulanabilmektedir.

Pasif egzersizler proloterapinin kalıcılığını artırıyor

Proloterapi uygulamasının sıklığı kişinin yaşına, hastalığına, kas ve iskelet yapısına göre değişebilmektedir. İki haftada bir yapılan tedavi toplamda 6 ile 8 hafta uygulanabilmektedir. Her uygulama yaklaşık yarım saat sürer. Tedaviden en az 3 gün önce ağrı kesici ilaç alımını bırakmak gerekmektedir. Proloterapi uygulamasından sonra kişinin dikkat etmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Kişi tedavi olduğu süre zarfında bir takım pasif egzersizler yapmalıdır. Bu egzersizler sorunlu bölgedeki kan akışını hızlandırarak yine dokuların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmakta ve tedavinin kalıcılığını artırmaktadır. Düzenli egzersiz yapmak kişinin hayatının bir parçası haline gelmelidir.

Proloterapi manuel terapi ile kombine edilebiliyor

Proloterapi manuel terapi yapılırken uygulanabilmektedir. Manuel terapiye insanlar eklemlerindeki bir kısıtlılık ya da ağrı nedeniyle gelmektedir. Ekleme yapılan manipülasyon ve mobilizasyonla eklem açıları normal hale getirildikten sonra proloterapi tedavisiyle de eklemlerin açıları korunarak sabitlenmektedir. Örneğin omzunda sinir sıkışması olan bir kişinin siniri, manuel terapi ile açılabilmektedir. Bu bölge rahatlatıldıktan sonra proloterapi ile hasar gören bölge ve bağlar kuvvetlendirilmektedir. Bu iki tedavi hastanın uzun vadeli problemler yaşamadan hayatına dönmesini sağlamaktadır. Bütün bu işlemler tam donanımlı sağlık merkezlerinde ve uzman hekimlerce yapılmalıdır.

Kaynak: Bültenler