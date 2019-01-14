Proline Kimdir?

Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Proline hakkında bilgiler veren Kırcı, "Proline 2003 yılında kurulmuş bir Türk teknoloji firması. %100 sermayesi ile o günden bugüne görevini yerine getiriyor. 2011 yılından beri ise özellikle akıllı şehirler alanında son derece katma değerli ürünler üretiyor. Türkiye ve yurtdışında çeşitli bölgelerde ofislerimiz var" dedi.