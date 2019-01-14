Proline Kimdir?
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Proline hakkında bilgiler veren Kırcı, "Proline 2003 yılında kurulmuş bir Türk teknoloji firması. %100 sermayesi ile o günden bugüne görevini yerine getiriyor. 2011 yılından beri ise özellikle akıllı şehirler alanında son derece katma değerli ürünler üretiyor. Türkiye ve yurtdışında çeşitli bölgelerde ofislerimiz var" dedi.
Kaynak: Wise.tv