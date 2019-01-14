Proline Hangi Yönleriyle Farklılaşıyor?

Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Proline olarak rakiplerine kıyasla farklılaştıkları noktaları sırasıyla anlatan Kırcı, şunları söyledi: "Bizim Proline olarak öne çıktığımız birçok nokta var. Bunlardan biri girişimcilere yönelik yaptığımız yatırımlar ve teşvikler. Bir diğeri ise Bahçeşehir Üniveristesi'nde öğrencilere yönelik eğitimler veriyor ve onları sektörü kazandırıyor olmamız. Son olarak her çözümü ve ürünü kendi bünyemizde %100 Türk mühendisler tarafından geliştiriyor olmamız."