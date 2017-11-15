İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, 2008 yılından bu yana 18 milyon TL mali destek sağladıklarını belirtti.



İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, İZKA ve Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Projem İzmir Yerelde Kapasite Eğitimi"nin açılışı bir otelde gerçekleştirildi.



Burada konuşan İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarının İZKA'nın önemli paydaşları arasında olduğunu söyledi.



İZKA Genel Sekreter Vekili Gürsoy ise İZKA'nın bugüne kadar yerelde kapasite geliştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalara ve sivil topluma verdiği desteklere değinerek, "2008 yılından bu yana uyguladığımız mali destek programları kapsamında yararlanıcı olan 33 dernek, 11 vakıf ve 24 kooperatife toplam tutarı 18 milyon TL olan mali destek sağlanmış durumda." dedi.



STK'ların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere, 2018 yılında da devam edeceklerini ifade eden Gürsoy, geçmiş dönemde eğitimlere katılamayan STK'ların yeni eğitimlere katılabileceğini söyledi.



Etkinlikte, "AB'nin Geleceği ve Türkiye-AB İlişkilerinde Mevcut Durum" başlıklı panelde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Prof. Dr. Sanem Baykal ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Çiğdem Nas sunum yaptı.