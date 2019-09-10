10.09.2019 13:32

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenmesi uygun görülen projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Malkara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 12 projenin sözleşmeleri Ajans'ta düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç katıldı.

Saraç, yaptığı konuşmada, 290 bin lira bütçeli projelerin Malkara'ya hayırlı olmasını diledi, desteklerinden ötürü Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Kaynak: AA