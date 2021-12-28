PROJELERİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZDAN TAKDİR GÖRDÜ

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldiği Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı takdir etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelerek, Adıyaman için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verip, destek talebinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili bilgi veren Başkanımız, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelip, istişare etme fırsatı bulduk. Ümmetin umudu, Türkiye'nin lideri, ak davamızın ak reisi olan Cumhurbaşkanımıza, Adıyaman'ımız için yaptığımız çalışmaları arz edip, takdirini aldık. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalar hakkında da bilgi verdiğimiz Başkanımızdan desteğini talep ettik. Adıyaman'a karşı her zaman büyük bir sevgi besleyen Cumhurbaşkanımız da tüm Adıyamanlı hemşerilerime selamlarını iletmemizi istedi" diye konuştu.

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