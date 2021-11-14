Projelerde kabul almanın sırları Bursa Uludağ TTO'da anlatıldı

BURSA (İHA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) ve ULUTEK Teknopark işbirliği ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) ev sahipliğinde 'TÜBİTAK TEYDEB Proje Yazma Eğitimi' gerçekleşti.

Prof. Dr. Ahmet Çevik Tufan TÜBİTAK TEYDEB Proje Yazma Eğitimi'nde katılımcılarla buluştu. Firmalar, akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören eğitimde, TEYDEB projeleri ele alınarak projelerin yazılma süreçleri ve teknikleri masaya yatırıldı. Proje değerlendirici hakemlerin nasıl etkileneceği konusunda püf noktalar anlatıldı.

Eğitim, Bursa Uludağ TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörü Mustafa Yetkin Aydınlı'nın TÜBİTAK 1505 ve 1707 Programları ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi hakkında gerçekleştirdiği sunumla başladı. Sunumun ardından konuşan Prof. Dr. Ahmet Çevik Tufan, "Hakemlerin en çok önem verdiği noktalardan biri, projenin amaç ve hedefleridir. Öncelikle projemizle değişim sağlamamız gerekiyor. İnovasyon ve katma değer katmak çok değerli. Uygulama adımlarınız projelerinizin AR-GE yol haritasını oluşturacaktır. Proje önerisi kısmında, önerinin yazılı bir belge olduğunu vurgulamak istiyorum. Hakemi cezbedebilmeniz için bu dokümanın kaliteli hazırlanması gerekiyor. Burada kanıta dayalı yazı yazma, doğru gerekçelendirme ve kendinizi doğru ifade etmek önemlidir. Amaç ve hedefler birbirine karıştırılmamalıdır. Amaç bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Hedefler ise organizasyonun ulaşmaya çalıştığı somut aşamalardır. Hedefler zorlayıcı olmalı ama imkansız olmamalıdır, aynı zamanda ölçülebilir olmalıdır ki organizasyon bu hedeflere ulaşma konusundaki ilerleme gözlemlenebilsin" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın 1501-1507 Destek Programları kapsamında AR-GE ve yenilik konularında öncelikli olarak destekler sağlandığını da kaydeden Prof. Dr. Tufan, "Faaliyetlerinizin, ürünlerinizin ve yöntemsel yaklaşımınızın hangi alanda olduğunu belirlemelisiniz. TÜBİTAK, bilgi ve yazılım teknolojileri, enerji, tarım ve gıda, makine imalat, otomotiv ve sağlık gibi sektörlerdeki projelere ağırlıklı olarak yer veriyor. Değerlendirme sürecinizde, firma olarak proje önerinizi özgün, yapılabilir ve yaygın etki kriterleri çerçevesinde harmanlamalısınız. Hakemlere sunulan projelerde bu üç kalıba uyan projelerin değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor. Proje önerinizi kurgularken, ihtiyaca uygun soru ve sorunlara cevap verecek bir yapı oluşturmalısınız. Ülke ve dünya literatüründeki öncelikli konular arasından bir öneri belirlemelisiniz. Tek yönlü ve yüzeysel değil, geniş bir bakış açısını ele almalısınız. Neden-sonuç ilişkini de içeren proje öneriniz, çok sayıda gereksiz olabilecek parametreleri kapsamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Hakemler tarafından yapılan değerlendirmelerin üç aşamadan oluştuğunu da belirten Tufan, "Hakem raporları dikkate alınarak projenin destek karar önerisi, TEYDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından alınmaktadır. Bu aşamada, projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçi yönü, çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşülebilirliği, proje planı ve kuruluşunun altyapısının uygunluğuna dikkat edilir. Proje önerinizi TÜBİTAK'a ulaştırdıktan sonra TEYDEB, projeniz için 3 hakem seçecektir. Bu hakem havuzunda sanayici ve akademisyenler bulunuyor. Hakemler, firmayı yerinde ziyaret etmek isteyecekleri için sunum hazırlığınızı önceden yapmalısınız. Sizin göreviniz, altyapınızı, firmanızı, laboratuvarlarınızı ve makinelerinizi iyi bir şekilde tanıtmaktır" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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