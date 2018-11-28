"Projeler gençlerden finansı bizden"
Avrupalı Türk İşletmeler Ağı (NETU) Başkanı Veli Karakaya, Türkiye ve Avrupa'daki gençlerin iş fikirlerini destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye kökenli genç kardeşlerimizin projelerini iş insanlarıyla buluşturacağız. Projeler gençlerden finansı bizlerden" dedi.
Avrupalı Türk İşletmeler Ağı (NETU) Başkanı Veli Karakaya, Türkiye ve Avrupa'daki gençlerin iş fikirlerini destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye kökenli genç kardeşlerimizin projelerini iş insanlarıyla buluşturacağız. Projeler gençlerden finansı bizlerden" dedi.
Kaynak: Dunya.com