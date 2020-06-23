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Projeden ev alırken bunlara dikkat!

Konut satışlarında yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar ev sahibi olmak için yeni projelere yöneldi.

Projeden ev alırken bunlara dikkat!
23.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:29

Konut satışlarında yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar ev sahibi olmak için yeni projelere yöneldi. Bilhassa markalı konut projelerine ilgi gösteren vatandaşlar hem alırken kazanmak, hem de diledikleri gibi bir eve sahip olmak istiyor.

Konut projesinden ev almanın sağladığı en büyük avantajların başında daha düşük fiyatlarla sıfır konut sahibi olma imkanı sunmasıdır. Projenin tamamlandığı anda konut fiyatları yükselmekte, konutun oturmaya hazır hale gelmesi ile proje büyük bir prim yapmaktadır. Projeden ev almanın püf noktaları hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, iyi bir araştırma sürecinden sonra projeden ev satın almanın son derece mantıklı ve doğru bir karar olduğunu belirtti.

Aydemir yaptığı açıklamada, "Özellikle de topraktan konut projeleri fiyat açısından çok daha büyük avantaj sağladıkları için tercih edilmelidir. Projeden ev almak istiyorum diyorsanız öncelikli olarak doğru projeyi belirlemeniz gerekir. Kısa vadede yüksek getiri sağlayacak, yatırım değeri yüksek projeler her zaman yatırımcısının yüzünü güldürür. Yeni hayata geçirilen topraktan konut projeleri ve konut projelerinde tanıtım kampanyası dönemleri çok daha düşük fiyatlarla konut satın alma imkanı sunduğu için ciddi bir fiyat değişikliği söz konusudur. Eğer doğru bir projeye yatırım yapılmış ve bu konuda uzman kişilerden destek alınmışsa projenin bitiminde asgari yüzde 40 ile yüzde 50 oranlarında bir kazanım elde edilebilir" dedi.

Projeden ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri maddeler halinde açıklayan Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, vatandaşların özellikle güvenilir inşaat firmalarını tercih etmesi gerektiğini söyledi. İşte projeden ev alırken dikkat edilecek 5 madde;

"Birincisi, inşaat yapı ruhsatının alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir. Yapı ruhsatı alınmamış bir projeden daire alınmamalıdır. Yasal olarak ruhsatı alınmamış projelerin satışa çıkması da yasaktır. Bu yüzden alınması planlanan dairenin numarasının ruhsat projesinde ve size sunulan proje maket veya görsellerle aynı olmasına dikkat edilmelidir. İkincisi, aldığınız konutun metrekare bilgilerini onaylı projedeki bilgilerle karşılaştırın

Ülkemizdeki mevcut imar yönetmeliğinde metrekarenin tanımı açık bir şekilde tanımlanmış durumda. Bu tanımlamaya göre proje üzerinden yapılan satışlarda sözleşmeye net metrekarenin yazılması zorunludur. Üçüncüsü, sözleşme hususları ve kapsamı ile ilgili konularda mümkün olduğu kadar hukuki destek alınmalı satın alınacak daireye ait metrekare, ödeme planı, teslim tarihi, teknik şartname ve cezai şartlar sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Bu kapsamda yapılan sözleşmelerin noterde onaylatılması da ayrıca bir önem taşımaktadır. Dördüncüsü, satış esnasında alınan daireye ve dairede kullanılacak olan ürünlere ait teknik şartname incelenmeli evinizde kullanılacak ürünlerin markalarını, kalitesini detaylı incelemek büyük önem taşıyor. Teknik şartname ile taahhüt edilmiş markalar ve ürünler evin bitiminde kontrol edilmelidir. Son olarak ise, projeyi yapacak olan yüklenici firmayı ve daha önce yaptığı projeleri araştırın. Müteahhit hakkında araştırma yapmak, daha önce gerçekleştirdiği projeleri incelemek ve inşaat şirketinin maddi durumu ile ilgili bilgi edinmek her açıdan çok önemlidir. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için güvenilir inşaat firmalarını tercih etmek gerekir."

Projeden ev almanın avantajlarını sıralayan Aydemir, "Yeni satışa çıkmış konut projelerinin bitmiş projelere göre daha fazla avantaj sağladığı durumlar olabilmektedir. Özellikle proje aşamasında edinilen konutlarda kişilere kendi istek ve zevklerine göre tasarlama imkanı verilebilmektedir. Bitmiş dairelere göre projede satışa çıkan dairelerin fiyatları çok daha uygundur. Değer artışı nedeniyle karlı bir yatırımdır. Projenin tamamlanması ile birlikte çoğunlukla satış değeri ciddi bir artış gösterir. İstenilen kat, cephe gibi seçim yapma şansı bulunduğu için tercihinizi yapabilirsiniz. Daire içerisinde inşaat bitmeden değişiklikler yapabilir ve kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Bazı konut projesi satışlarında anlaşmalı bankalar üzerinden uygun konut kredisi kullanma imkanı bulunduğu için ödeme planlarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Konut satışlarında 16 bin 860 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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