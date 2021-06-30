Project Condor, PS5, Xbox Series ve PC için duyuruldu

Yayıncı 505 Games ve geliştirici Remedy Entertainment tarafından Control evreninde geçen yan senaryolu oyun Project Condor duyuruldu. Şu an geliştirme aşamasında olan Project Condor, PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. İşte detaylar!

Project Condor, Control dünyasında geçen dört oyunculu Remedy Entertainment'ın tescilli Northlight motoru ve araçları üzerine inşa edilecek. Oyunun, yayıncısı 505 Games ve geliştiricisi Remedy Entertainment, gelecekte daha büyük projeler yapmak adına anlaşma imzaladılar.

ŞİRKETLERİN OYUN HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

505 Games'in ana şirketi Digital Bros Group eş CEO'ları Rami ve Raffi Galante bir basın açıklamasında: "Remedy ile işbirliğimizi sürdürmekten ve daha da genişletmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Remedy Entertainment CEO'su Tero Virtala ise: "Dört yılı aşkın bir süredir 505 Games ile başarılı bir şekilde işbirliği yaptık ve kendi alanlarımızda güçlendik. Ortaklığımızı genişletmekten ve derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz'' dedi.

Hatırlanacağa üzere, Finlandiya merkezli stüdyonun son oyunu Control, E3 2018 fuarında duyurulmuş ve 2019 yılının Ağustos ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Yeni serinin yeni nesil konsollar ve PC için çıkış yapacağının duyurulmasının ardından, oyunseverler Project Condor ne zaman çıkacak? sorularını sormaya başladı. Oyun için henüz net bir tarih verilmese de, geçmişe baktığımızda Project Condor'un 2022 yılında piyasaya sürüleceği öngörülebilir.