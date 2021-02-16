Project Cars Go mobil oyun tutkunlarına özel olarak çıkış yapıyor

Oyunseverlere müjdeli bir haber dün Project Cars Go'dan geldi. Uzun zamandır çıkması beklenen oyun sonunda startı vereceğini açıkladı. 23 Mart 2021 tarihinden sonra kullanıcılar ile buluşacak. Android ve iOS cihazlarda ulaşılabilir olacak olan Projct Cars Go hakkında merak edilenleri derledik.

3 sene önce açıklanan Project Cars Go en sonunda çıkış yapıyor. Uzun süredir beklenen oyun, ilk günden beri büyük ilgi topluyor. Project Cars Go'ya Android ve iOS cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

PROJECT CARS GO ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Project Cars Go 23 Mart tarihi itibari ile oyunseverler ile buluşacak. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Gamevil'ın hali hazırda sürdürdüğü enfes bir yarış oyunu olan serisinin mobil olarak çıkışını yapan Project Cars Go çıkışını duyurdu. 23 Mart tarihinden itibaren Android ve İOS cihazlar için üretsiz olarak oyunculara açılacak. Oyunun kapladığı alanı soracak olursanız oyun yaklaşık 1.2 GB. alan kaplamakta.

iOS ve Android indirme linkleri için buraya tıklayınız.