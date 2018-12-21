Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Sanal zekayı yapanlar, onu kullananlar, geliştirenler, yayanlar, dolayısıyla bu yeni dönem, dijital uygarlık dediğimiz dönem, imkanları ve riskleriyle geliyor." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğunca düzenlenen "Girişimcilik Ekosistemi ve StartUp Proje ve İş Fikri Yarışması" başladı.

Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen ve üç gün sürecek yarışmaya farklı üniversite ile liselerden 16 grup katılıyor.

Grup üyeleri, alanında isim yapmış girişimcilerin desteğiyle fikir aşamasındaki projelerini geliştirerek jürinin beğenisine sunacak.

Rektör Prof. Dr. Ayrancı, programın açılışında yaptığı konuşmada, araştırmacı ve girişimci olmanın önemine değindi.

Dünyada üç tür üniversite bulunduğunu belirten Ayrancı, "Birinci tür, aktarıcı üniversitedir. Bilgileri sadece aktarmayla yetinmiştir. İkinci tür üniversite, araştırma üniversitesidir. Hem bilgiyi aktarır hem de araştırmalarına devam eder. Üçüncü tür üniversite ise bilgiyi aktaran, araştıran, aynı zamanda girişimci olan üniversitedir." ifadelerini kullandı.

Yeni bir dünya kurularak dijital uygarlıktan bahsedildiğini anlatan Ayrancı, şunları belirtti:

"Yapay zekadan, nesnelerin internetinden ve 'Sanayi 4.0'dan bahsediliyor. İnsanlar, 'Acaba bu sanal zeka insanları bir kenara atıp bütün hakimiyeti eline mi geçirecek?' diye endişe duyuyor. Biz buna, 'Hayır, sanal zeka kimseyi ele geçirmeyecek.' diye cevap veriyoruz. Sanal zekayı kullananlar herkesi ele geçirecek. Sanal zekayı yapanlar, onu kullananlar, geliştirenler, yayanlar, dolayısıyla bu yeni dönem, dijital uygarlık dediğimiz dönem, imkanları ve riskleriyle geliyor."

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Selma Karabaş da Bu süreçte yeni dostluklar kurduklarını dile getiren Karabaş, "Bizler bu fikri hayata geçirme kararı aldığımızda bunu, yalnızca Çankırı Karatekin Üniversitesi meselesi değil, aynı zamanda bir Anadolu şehri olan Çankırı meselesi olarak benimsedik." dedi.

Konuşmaların ardından dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Bozan, katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA