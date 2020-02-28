28.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:57

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin tanıtım toplantısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, proje ortağı kurum müdürleri, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA