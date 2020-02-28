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Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.

28.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:57
Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi

Gençlik ve Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin tanıtım toplantısına Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, proje ortağı kurum müdürleri, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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