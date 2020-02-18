Proje sınıfı törenle açıldı

18.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:32

"Düzce Kodluyor" Projesi kapsamında Fatih Ortaokulu'nda hazırlanan kodlama proje sınıfı yapılan törenle hayata geçti.



Düzce'de 3 yıl önce "Düzce Kodluyor" projesinden ilk olarak gündeme gelen Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Ortaokulu'nda Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımlarıyla proje sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Vali Dr. Dağlı, okula gelişinde öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti. Ardından proje sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra proje sınıfındaki öğrencilerin yaptığı çalışmaları tek tek inceleyen Vali Dr. Dağlı, öğrencilerden bilgi almayı da unutmadı. Açılışı yapılan proje sınıfından üç boyutlu robotlardan gündelik hayatı rahatlatacak birçok çalışma öğrenciler tarafından yapılıyor. Projeleri tek tek gezen Vali Dr. Dağlı, daha sonra Okul Müdürü Şafak Doğan ve İletişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Yılmaz'dan sınıfla ilgili bilgi aldı.



Yapılan çalışmalarla ilgili Vali D. Zülkif Dağlı'ya bilgi veren İletişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Yılmaz; "Sınıfımızda okulda öğrenim gören öğrenciler yer alıyor. Kendilerine yapılması gerekenler hakkında ön bilgi veriyoruz. Ardından yapmayı planladıkları projelerle ilgili çalışmalara başlıyoruz. İlerleyen dönemlerde çok daha faydalı şekilde sınıfımızda çalışmalar yapacağız" dedi.



Vali Dağlı da emeği geçen herkese teşekkür ederek; "Bu sınıflar geleceğimiz olan öğrenciler için büyük önem taşıyor. Kafasında yapmayı planladıkları projeleri öğrenciler hayata geçirebiliyor. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" İfadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA