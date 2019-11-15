Proje ortağı olduğu aracı arkadaşı tanıtınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti

15.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:51

ERZURUM'da ortaokul öğrencisi Çağan Orçun Çelik, engelliler için yaptıkları çok fonksiyonlu aracı, kendisi değil de proje ortağı arkadaşı tanıtınca, gözyaşlarına boğuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Çelik'in yanına giderek teselli etti ve aracı sürmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ile birlikte Erzurum'a geldi. Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un eşlik ettiği Rana Selçuk, merkez Palandöken ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi'ni gezdi. Rana Selçuk, daha sonra engelliler için yaptıkları çok fonksiyonlu arabayla TEKNOFEST'te 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde birinci olan Mehmetçik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik ile görüştü. Okul bahçesinde Aksakal ve Çelik, engelli aracını Rana Selçuk ve beraberindekilere tanıttı. Engellilere ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak aracı tanıtmak için direksiyon başına Muhammet Emin Aksakal geçti. Bu sırada Çağan Orçun Çelik, ağlamaya başladı. Bunu gören Rana Selçuk ve Nebahat Özer, Çelik'i teselli ederek aracına binip sürmesini istedi. Gözyaşını silen Çelik, engelli aracını okul bahçesinde protokolün önünde sürdü. Rana Selçuk, engelliler için araç tasarlayan öğrencileri ve öğretmeni tebrik etti.

Kaynak: DHA

Erzurum'da, ziyaret ettiği okullardaki öğrencilerin çalışmalarını başarılı bulduğunu söyleyen Rana Selçuk, "Geleceğimiz adına çok çok ümitlendim gerçekten. Her zaman gençlerimizden umudumuz vardı, ama birebir sahada ümitlerimizin boşa gitmeyeceğini görmek bizi duygulandırdı. Burada devlet okulunda başarıların devam ettiğini görmek inanılmaz bir şey, kelimeler kifayetsiz kalıyor sizin yaptıklarınızı anlatmaya. Allah'ım sayılarını artırsın" diye konuştu.