Proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına imkan sağlandı - Haberler
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Proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına imkan sağlandı

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına imkan sağlandı

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçirildi.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçirildi.

İlgili düzenlemeyi içeren, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilecek, proje okullarına müdür başyardımcısı atanabilecek.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

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Haber: Proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına imkan sağlandı - Haberler
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