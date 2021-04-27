Proje kapsamında kurulan kadın hentbol takımı, Süper Lig hedefi için destek bekliyor
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Proje kapsamında kurulan kadın hentbol takımı, Süper Lig hedefi için destek bekliyor

Proje kapsamında kurulan kadın hentbol takımı, Süper Lig hedefi için destek bekliyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Spor

Adana'da dezavantajlı mahallede yaşayan kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle 7 yıl önce kurulan hentbol takımı, Süper Lig hedefi için çalışıyor.

Adana'da dezavantajlı mahallede yaşayan kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle 7 yıl önce kurulan hentbol takımı, Süper Lig hedefi için çalışıyor.

İlk ve ortaokul öğrencileriyle 7 yıl önce çıktığı yolculukta kulüpleşen ve her yıl başarılarını arttırarak sürdüren Adasokağı Spor Kulübü, büyük başarılara imza attı.

Bölgesel ligle başlayan ve 1. Lig'e kadar yükselen 14-21 yaş arasındaki çocuklardan kurulu takım, yeni hedefi olan Süper Lig için destek bekliyor.

Kulüp başkanı Nesimi Dağdoğan, 2014 yılında kurulan ve 2016'da kulüpleşen takımlarının Adana Valiliğinin destekleriyle bugünlere kadar geldiğini söyledi.

Kente göçle gelen ailelerin oluşturduğu dezavantajlı mahallelerdeki kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora yönlendirmek amacıyla çıktıkları yolculukta büyük başarılara imza attıklarını dile getiren Dağdoğan, takımın kısıtlı imkanlara rağmen 1. Lig'e kadar yükseldiğini kaydetti.

"Adana'mızı Süper Lig'de hentbol branşında temsil etmek istiyoruz"

Dağdoğan, şu an mücadele ettikleri 1. Lig'de oynadıkları 23 maçın 14'ünü kazandıklarını ve 9 mağlubiyetlerinin olduğunu belirtti.

Ligi en iyi puanla bitirmek için mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Dağdoğan, "Şu an 5. sıradayız. Geriye kalan maçlarımızı da kazanarak ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz. Amacımız, bu yıl lige tutunup, ısınmak, ilk defa yer aldığımız ligi tanımaktı. Diğer rakipleri de tanımış olduk. Önümüzdeki yıl aynı şekilde kadromuzu koruyacağız. Bize destek verilmesi halinde Adana'mızı Süper Lig'de hentbol branşında temsil etmek istiyoruz. Hentbol takımının önümüzdeki yıl hedefi Süper Lig. Süper Lig'de kalıcı olup, altyapıdan gelen çocuklarla bu ligde oynamak devamında da Avrupa Kupası ve Avrupa'ya oyuncu göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardeşi ile takımda yer alan Gözde Seven (16), 6 yıl önce tanıştığı Adasokağı Spor Kulübünde önemli başarılara imza attıklarını ve Süper Lig'i hedeflediklerini dile getirdi.

Buket Seven (15) de 8 yıldan bu yana oynadığı takımda ablasıyla birlikte yer almanın çok keyifli olduğunu aktardı.

Takımın 14 yaşındaki en küçük oyuncusu Sudenaz Kıyga da ilkokul üçüncü sınıftan bu yana hentbol oynadığını söyledi. Takım sayesinde hayatının değiştiğini anlatan Sudenaz, ilk hedefinin takımını Süper Lig'e taşımak ardından da Avrupa'da oynamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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