Proje Kapsamında 2 Bin 161 Aile ile Görüşüldü

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan 'Biz Varız' projesi kapsamında 2 bin 161 aile ile görüşüldü.

Sivas Valiliği himayesinde 1 ay önce başlatılan 'Biz Varız' isimli sosyal destek projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki toplantıya Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yılmaz Yüzgüleç ile diğer ilgililer katıldı.

"Her yıl 20 bin aileye dokunmuş oluyoruz"

Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, her yıl 20 bin aileye dokunmayı hedeflediklerini belirtip "Sosyal politikalarımızın temel gereği olan, devletimizin hassasiyet gösterdiği gruplara yönelik bir ay önce başlattığımız 'Biz Varız' sosyal destek projemizin ilk değerlendirme toplantısını proje ekibimizle yaptık. Çok olumlu bir iş yaptığımızı, sahada kabul görülen bir proje gerçekleştirdiğimizi verilerimizle söyleyebiliriz. Şu ana kadar il ve ilçelerimizde toplam 2 bin 161 aileyle birebir görüşme gerçekleştirilmişti. Bu görüşmeler çok doğal, resmi formatın dışında oldu. İlk uğradıkları zamanda devletimizin büyüğü olan Cumhurbaşkanımızın ve bizim selamlarımızla ailelerin kapısı açılıyor, ardından güzel bir sohbetle beraber ailelerimizin talepleri alınıyor ve ilgili kurumlara aktarılıyor. Sadece aktarılmakla da kalmıyor, bu talepler 5 gün içerisinde olumlu-olumsuz şekilde değerlendirilip vatandaşa cevap vermek için takip ediliyor. Böyle bir sistem ve kriterimiz var. Bugüne kadar 2 bin 161 aile ile yapılan görüşmemizin 611 adeti olumlu olarak sonuçlandırılmıştır. Yani şimdilik 611 ailemizi mutlu etmiş bulunmaktayız. Geri kalanlardan henüz değerlendirme ve tasnif aşamasında olanlar ile kurumda şu an beklemekte olanlar var. Bu proje ile vatandaşlarımızın kurumlara gelip taleplerini dile getiremeyecek kadar sıkıntılı olduğu aileleri de görmüş olduk. Bu şekilde her yıl 20 bin aileye dokunmuş oluyoruz. Devletimizin şefkatli ve merhametli yüzünü ailelerimize aksettiriyoruz" diye konuştu.

"Proje Ekibimiz Hedeflerini de Tutturmuşlar"

Hayata geçen projelerin aylık değerlendirmelerinin yapıldığını hatırlatan Vali Ayhan, "Bütün projelerimizde aylık değerlendirmeler yapıyoruz. Bu işleri sıkı takip ediyor ve sahada oluyoruz. Bu şekilde de devletimizin alan hakimiyetiyle kurumlarımızın sahadaki işleri takip anlamında da çok faydalı ve verimli oluyor. Her 15 günde bir de bu aile ziyaretlerimiz ve farklı formatlı projelerimizde kendi ruhuna uygun şekilde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Proje ekibimiz hedeflerini de tutturmuşlar bu da çok önemli bizim için. Hedef Mart ayı içerisinde 2 bin aile iken, 2 bin 161 ailemizle görüşme gerçekleştirilmiştir. Verilerle bunu tasdik etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Talep Odaklı Hizmet Anlayışından Arz Odaklı Hizmet Anlayışına Geçildi"

Devletin hizmet formatının değiştiğini hatırlatan Vali Ayhan, "Yeni dönemde bu projemize başlarken şunu söyledik; devletimizin hizmet formatı değişti. Talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçildi. Bu da bu işin en güzel örneklerinden birisidir. Yapılan bu sosyal destek çalışmamızda birçok ilimize örnek olmuş vaziyettedir ve bakanlığımızda bu konuda hassasiyet göstermektedir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sadece sosyal anlamda bir projemizdi. Spor alanında da, eğitim alanında da, sanayi alanında da, turizm alanında da diğer tüm alanlarda da bu tür çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA