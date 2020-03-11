Proje ile velilere çalıştıkları işletmelerde eğitim verilecek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Biz Geldik' Projesi'nin lansmanına ev sahipliği yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Biz Geldik' Projesi'nin lansmanına ev sahipliği yaptı. İlk eğitimin verildiği proje ile rehber öğretmenler ilk ve ortaokul öğrencilerinin velilerini iş yerlerinde ziyaret ederek, eğitim verecek. Kaynak: Dunya.com