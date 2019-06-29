Proje ile Kilis'in 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak

Barajın da içinde yer aldığı Yukarı Afrin Projesi'nin tamamlanması ile Kilis'in 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

2016, 2017 ve 2018 yıllarında bölgede yaşanan kuraklıklar hem de nüfus artışından dolayı Seve Barajı'ndan temin edilen içme suyunun Kilis'e yetmez hale gelmesi üzerine, DSİ bölgede kalıcı çözüm bulmak amacıyla Yukarı Afrin Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalarını başlattı.

BARAJ DOLU

Bu çerçevede projenin ana bileşenlerinden birisi olan 60 metre yüksekliğe sahip Yukarı Afrin Barajının inşaatına hız veren DSİ, kısa sürede baraj inşaatı tamamlayarak su tutma işlemini gerçekleştirdi ve barajda bugün itibariyle doluluk oranı %100'e ulaştı.

43 KM'LİK İSALE HATTI YAPILACAK

Proje kapsamında baraj ile beraber isale hattı inşaatı da başlayan DSİ, Yukarı Afrin Barajında depolanan içme suyunu Kilis'e ulaştıracak 43 km'lik isale hattının 22,3 km'lik kısmını da tamamladı. Yine proje içinde bulunan tefi merkezi ile 10 bin metreküp kapasiteli deponun temel kazılarını da bitirdi. Kalan işlerde yüzde 41 fiziki gerçekleşmeye ulaşan DSİ, projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

PROJENİN MALİYETİ 600 MİLYON LİRA

Projenin toplam maliyeti 600 milyon lira olup, tamamlanması halinde Kilis'e yıllık 19 milyon metreküp su tahsisi yapılacak ve yoğun şekilde Suriyeli misafirlere ev sahipliği yapan Kilis'in 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Kaynak: Bültenler