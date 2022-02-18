Proje ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Proje ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Proje ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'i ziyaret etti

Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eTwining Proje Ekibi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eTwining Proje Ekibi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i ziyaret etti.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ve 8 Türk, 1 Romanya ortağı ile gerçekleşen AQUA: True Or False Projesi ortak ürünü, işbirlikçi 2022 takvimi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'e takdim edildi. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kurucusu olduğu projede, Müdür Yardımcısı ve Fizik Öğretmeni Mehtap Arslan ile Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri görev yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ziyarette yaptığı açıklamada "Okulumuzun değerli öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, Mahmut Demir, Hisarcık, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title