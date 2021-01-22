"Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölye Çalışması" başvuruları başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölye Çalışması" başvuruları başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölye Çalışması" başvuruları başladı.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ilgililerin Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak program için "https://bit.ly/39IA8md" internet adresinden 24 Ocak'a kadar başvurulabileceği belirtildi.

"Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılması ve bölgesel dinamiklerin harekete geçirilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak için yeni projeler geliştirilerek, bölgeye özgü bir proje havuzunun oluşturulması sağlanacak. Bu kapsamda, proje havuzuna eklenmesi amacıyla yeni projelerin üretileceği bir proje atölyesi tasarlandı. Başlangıç seviyede verilecek Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminden sonra katılımcılar atölye çalışması ile proje fikirleri üzerinden çalışarak, proje dosyaları oluşturacaklar."

"Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölye Çalışması"nın çevrim içi olarak üç aşamada gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, atölye çalışmaları sonunda katılımcıların, bireysel ya da ekip halinde bölgenin sorunlarına çözüm üreten bir proje geliştirmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor