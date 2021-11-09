"Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" Gerçekleştirildi

Üniversitemizin Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı "Proje Kültürünün Artırılması" projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri ve idari personeline yönelik proje hazırlama ve yönetimi eğitimlerinin ilki olan "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Binası'nda yer alan Manas Amfisinde gerçekleştirildi.

Eğitmen Ali Yılmaz tarafından verilen eğitim kapsamında, katılımcılara fon kaynakları ve bu kaynaklara ulaşmada nasıl bir yol izleneceğine dair bilgiler aktarıldı. Ayrıca proje döngüsü yönetimi metoduna ilişkin açıklamalarda bulunulurken başarılı bir projenin nasıl hazırlanacağına ve proje fikrinin nasıl geliştirileceğine yönelik bilgiler verildi.

Eğitim programının uygulama kısmında, fon sağlayan kuruluşların örnek rehberleri üzerinden projeler hazırlamak üzere katılımcıların yer aldığı proje grupları oluşturuldu. Oluşturulan üç proje grubu tarafından uygulamalı olarak proje fikri geliştirme, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizinin yapılması sağlandı. Bir projenin hazırlanması sürecine ilişkin tüm adımlar katılımcılar tarafından uygulandı. Bu kapsamda, her proje grubu tarafından kendi projelerine ait faaliyet planları oluşturulması, proje bütçesinin hazırlanması, göstergeler ve doğrulama kaynaklarının tespiti, risklerin belirlenmesi ve analizi ile mantıksal çerçevenin oluşturulması süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. 5 gün süren eğitimin sonunda eğitim süresince proje grupları tarafından yapılan tüm çalışmalar proje başvuru formuna uygun hale getirildi. Eğitim programı örnek proje incelemeleri ile son buldu.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı "Proje Kültürünün Artırılması" projesi kapsamında, 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ikinci eğitim olan "Ufuk Avrupa" uygulamalı proje hazırlama eğitime katılım sağlamak isteyen akademik ve idari personel 11 Kasım 2021 Perşembe gününe kadar burcu. akkaya@giresun. edu. tr e-posta adresine bilgi verebilirler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet