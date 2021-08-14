Proje çalışması için depolanan zeytin yaprakları yandı
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Proje çalışması için depolanan zeytin yaprakları yandı

Proje çalışması için depolanan zeytin yaprakları yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da çeşitli bilimsel çalışmalar yürüten Karya Farma HBX AR-GE'nin Korona virüs salgınından sonra üzerinde çalışmalarını yoğunlaştrdığı zeytin yaprağı deposu yandı.

Aydın'da çeşitli bilimsel çalışmalar yürüten Karya Farma HBX AR-GE'nin Korona virüs salgınından sonra üzerinde çalışmalarını yoğunlaştrdığı zeytin yaprağı deposu yandı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangında araştırma ve çeşitli üretim için kulalnılan tonlarca zeytin yaprağı yandı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi girişinde karayolu kenarında bulunan zeytin yaprağı depolama alanından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112'ye ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında çeşitli proje çalışmaları kapsamında kullanılan zeytin yaprakları yanarak kül oldu. - AYDIN

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Proje çalışması için depolanan zeytin yaprakları yandı
Proje çalışması için depolanan zeytin yaprakları yandı
Proje çalışması için depolanan zeytin yaprakları yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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